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Царьград

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Заплатить 8,5 млрд рублей: Суд нашёл у хабаровского экс-губернатора Фургала тайные доходы

Заплатить 8,5 млрд рублей: Суд нашёл у хабаровского экс-губернатора Фургала тайные доходы

Суд вынес решение по "экономическому" делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и обязал вернуть 8,5 миллиарда рублей.

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