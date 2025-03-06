Старший сержант Мария Сушкова в полевом госпитале девять часов ассистировала хирургу

Министерство обороны РФ сообщает о героизме военнослужащих в условиях боевых действий.Министерство обороны Российской Федерации рассказалоо о старшем сержанте Марии Сушковой, проявившей невероятную храбрость и профессионализм во время выполнения своих обязанностей в полевом госпитале.