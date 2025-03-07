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Объем торгов ОФЗ на Мосбирже 5 марта достиг рекорда в 92,4 млрд рублей

Суммарный объем безадресных сделок с облигациями федерального займа (ОФЗ) на Московской бирже в основную торговую сессию по итогам 5 марта 2025 года составил 92,4 млрд рублей, что является максимальным объемом за всю историю торгов на бирже, пишет РБК со ссылкой на данные площадки.

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