Объем торгов ОФЗ на Мосбирже 5 марта достиг рекорда в 92,4 млрд рублей

Суммарный объем безадресных сделок с облигациями федерального займа (ОФЗ) на Московской бирже в основную торговую сессию по итогам 5 марта 2025 года составил 92,4 млрд рублей, что является максимальным объемом за всю историю торгов на бирже, пишет РБК со ссылкой на данные площадки.