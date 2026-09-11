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Для социальных предпринимателей (Акцент на миссию)

Для социальных предпринимателей (Акцент на миссию)

Ваш бизнес меняет мир? Мы поможем о нем узнать. Проект раскрутки социальных предпринимателей от АГАДОМ Социальное предпринимательство — это бизнес с душой.

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