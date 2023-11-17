Глава ССI France Russie посоветовал РФ и Франции использовать мягкую силу вина

Генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты (ССI France Russie) Павел Шинский заявил, что вино, хотя и не является таким "серьезным" продуктом, как нефть или газ, обладает своей "мягкой силой", которую России и Франции следует использовать в их взаимоотношениях.
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