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Операция "Реставрация": какие исторические дома выкупили в Барнауле предприниматели

Операция "Реставрация": какие исторические дома выкупили в Барнауле предприниматели

10 сентября после неоднократных попыток ДОМ.РФ продал историческое здание Горного госпиталя в Барнауле компании, входящей в структуру ГК "Союз" семьи Отмашкиных.

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