В ПЯТНИЦУ Три события за неделю, которые всё-таки случились 1. Трамп стал первым экс-президентом США и кандидатом в президенты, который признал, что прямую ответственность за военный конфликт между Россией и Украиной (а вернее говоря – за гражданскую войну) несёт грязно-зелёная наркотическая мразь, которую окормляет Запад и которая утратила всяческую легитимность.
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