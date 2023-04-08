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В Хабаровске водитель сбил ребенка и сбежал

В Хабаровске водитель сбил ребенка и сбежал

В Хабаровске произошли два ДТП с детьми вечером накануне. Одно из происшествий случилось на Красной Речке, а другое - возле оптовой базы "Многорядов".

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