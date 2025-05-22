infoBRICS: российские ВКС получат лучший в мире истребитель Су-57М1. По сути, это боевая машина шестого поколения

Новый российский истребитель Су-57М1 считается усовершенствованной версией Су-57, пишет infoBRICS. Однако изменения настолько существенны, что его можно считать боевой машиной уже следующего, шестого поколения.
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