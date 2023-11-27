На Алтае проверяют "опасную" школу, до которой еще и тревожно добираться

Прокурор района лично встретится с жителями и села и на месте оценит обстановку Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил незамедлительно провести проверку после обращения жителей села Горьковское Шипуновского района, сообщает ведомство.
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