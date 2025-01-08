Юрий Баранчик: Как и предсказывалось — переговоры по Украине откладываются

Как и предсказывалось — переговоры по Украине откладываютсяРанее высказывал сомнения в том, что темп событий в Курской области с нашей стороны будет каким-либо образом подогнан к 20 января, дате инаугурации Трампа.
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