Царьград

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Россия ставит ЕС на колени: Новый план Путина по захвату земель

Россия ставит ЕС на колени: Новый план Путина по захвату земель

ЕС так испугался включения в состав России новых территорий, что создаёт свою программу расширения границ.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Ничего их сказанного нет. А вот что хотели ранее отказавшись от этой идеи Путин и К° это вопрос. 23 года потраченных на жополизтво это урон.
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8 час.
SI
Sergey Ivanov
Нет ничего глупее идеи присоединить ЕС к России! Хотя, не спорю, эта мысль согревает мелкие душонки наших диванных идиот- патриотов. Нас, русских, 140 000 000. И этого слишком мало даже для своей территории!Мы, конечно, можем пощекотать свое имперское величие, оттяпав что- нибудь от Европы. Вот только бы не потерять то, что имеем! Сибирь. На нее давно уже смотрит наш «брат» Китай. Нет, воевать с нами китайцы не будут. Просто они будут действовать так, как учит их многовековой опыт. Они будут медленно проникать на нашу территорию, будут основывать свои поселения, свои рабочие места- только для своих! Русского они на работу не возьмут! Под тем предлогом, что он не знает китайский язык. А потом, когда русский продерет глаза после очередной попойки- он вдруг с удивлением увидит, что вокруг- китайские названия. В магазине расплачиваются юанями, а лесопилку давно перекупил у русского китаец и теперь берет на работу только своих.
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7 час.
S
Sobering
Наивные. ЕС не будет и Европу уже поделили между собой Россия и англосаксы.
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5 час.

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