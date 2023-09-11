Россия ставит ЕС на колени: Новый план Путина по захвату земель

SI

Sergey Ivanov

Нет ничего глупее идеи присоединить ЕС к России! Хотя, не спорю, эта мысль согревает мелкие душонки наших диванных идиот- патриотов. Нас, русских, 140 000 000. И этого слишком мало даже для своей территории!Мы, конечно, можем пощекотать свое имперское величие, оттяпав что- нибудь от Европы. Вот только бы не потерять то, что имеем! Сибирь. На нее давно уже смотрит наш «брат» Китай. Нет, воевать с нами китайцы не будут. Просто они будут действовать так, как учит их многовековой опыт. Они будут медленно проникать на нашу территорию, будут основывать свои поселения, свои рабочие места- только для своих! Русского они на работу не возьмут! Под тем предлогом, что он не знает китайский язык. А потом, когда русский продерет глаза после очередной попойки- он вдруг с удивлением увидит, что вокруг- китайские названия. В магазине расплачиваются юанями, а лесопилку давно перекупил у русского китаец и теперь берет на работу только своих.