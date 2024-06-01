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Царьград

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Daily Express: Путин послал Западу недвусмысленное предупреждение по поводу Украины

Daily Express: Путин послал Западу недвусмысленное предупреждение по поводу Украины

Президент России предупредил Запад о последствиях эскалации на Украине. Так считает британский таблоидВ Daily Express вышла статья, посвящённая словам Владимира Путина на пресс-конференции в Ташкенте.

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