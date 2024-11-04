Санду выбрали те, кто не вернется на родину — экс-вице-премьер Молдавии

Предварительные данные ЦИК Молдавии говорят, что прозападно ориентированная Майя Санду переизбрана на второй срок президента Молдавии за счет голосов тех, кто покинул страну и не собирается возвращаться, заявил бывший вице-премьер страны Александр Муравский 4 ноября на своей странице в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).