Предварительные данные ЦИК Молдавии говорят, что прозападно ориентированная Майя Санду переизбрана на второй срок президента Молдавии за счет голосов тех, кто покинул страну и не собирается возвращаться, заявил бывший вице-премьер страны Александр Муравский 4 ноября на своей странице в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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