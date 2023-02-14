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«Бавария» не проигрывает 20 матчей подряд – 16 побед и 4 ничьих. У клуба 7 побед из 7 в этой ЛЧ

«Бавария» не проигрывает 20 матчей подряд – 16 побед и 4 ничьих. У клуба 7 побед из 7 в этой ЛЧ

«Бавария» продлила серию без поражений до 20 матчей. Команда Юлиана Нагельсманна обыграла «ПСЖ» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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