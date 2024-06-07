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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Врио губернатора Самарской области: «Футбол поддержим еще больше, чем раньше. «Крыльям» и «Акрону» переживать не стоит. Они побеждают, они – победители!»

– Я футбол люблю, сам в него играл, как и все, во дворе. Когда работал в Туле, полюбил уже большой профессиональный футбол, болел за «Арсенал».

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