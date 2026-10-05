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Пятый канал

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Угрозы, оружие и электрошокеры: шестерых мужчин спасли из рабства в Подмосковье

Угрозы, оружие и электрошокеры: шестерых мужчин спасли из рабства в Подмосковье

Шестерых мужчин спасли из рабства в Раменском городском округе, где их удерживали в частном доме и заставляли работать на стройках.

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