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Кобахидзе назвал отказ Грузии ввести санкции против России правильным решением

Кобахидзе назвал отказ Грузии ввести санкции против России правильным решением

Грузинские власти приняли правильное решение в 2022 году, отказавшись присоединяться к антироссийским санкциям.

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