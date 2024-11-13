Врач заявил, что сосиски вызывают рак

В этом продукте содержатся вещества, опасные для организма Ирина Баранова, врач-терапевт и кандидат медицинских наук, поделилась в своем Telegram-канале причинами, по которым она не покупает сосиски для себя и своей семьи.
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