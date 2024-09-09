Врач случайно удалил пациенту здоровый орган вместо больного

В США мужчина истек кровью на операционном столе из-за ошибки хирурга. Об этом пишет New York Post. 70-летний Уильям Брайан из штата Алабама отдыхал во Флориде вместе с женой Беверли, когда внезапно стал испытывать приступы острой боли в животе.