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Врач случайно удалил пациенту здоровый орган вместо больного

Врач случайно удалил пациенту здоровый орган вместо больного

В США мужчина истек кровью на операционном столе из-за ошибки хирурга. Об этом пишет New York Post. 70-летний Уильям Брайан из штата Алабама отдыхал во Флориде вместе с женой Беверли, когда внезапно стал испытывать приступы острой боли в животе.

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