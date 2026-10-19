Ленинский районный суд Петербурга отправил под стражу мужчину, который, по версии следствия, угрожал взорвать коммунальную квартиру на Измайловском проспекте.
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