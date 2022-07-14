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«Монако» близок к трансферу форварда «Гладбаха» и Швейцарии Эмболо за 12,5 млн евро

Форвард «Боруссии» из Менхенгладбаха Бреэль Эмболо, вероятно, перейдет в «Монако». Монегаски согласовали трансфер 25-летнего игрока сборной Швейцарии за 12,5 млн евро.

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