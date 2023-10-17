Марочко: Украина пытается усилить Краснолиманское направление боевиками «Азов»*

Переброску свежих сил ВСУ проводит из-за тяжелых потерь.Украина проводит на Краснолиманском направлении срочное пополнение личного состава подразделений, которые понесли на этом участке фронта тяжелые потери.
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