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  • Владимир
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Марочко: Украина пытается усилить Краснолиманское направление боевиками «Азов»*

Марочко: Украина пытается усилить Краснолиманское направление боевиками «Азов»*

Переброску свежих сил ВСУ проводит из-за тяжелых потерь.Украина проводит на Краснолиманском направлении срочное пополнение личного состава подразделений, которые понесли на этом участке фронта тяжелые потери.

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