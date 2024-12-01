🇺🇸 Будут ли чистки в американской разведке? Американская пресса чуть ли не каждую неделю продолжает публиковать алармистские прогнозы, касающиеся будущего кабинета Дональда Трампа.
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🇺🇸 Будут ли чистки в американской разведке? Американская пресса чуть ли не каждую неделю продолжает публиковать алармистские прогнозы, касающиеся будущего кабинета Дональда Трампа.
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