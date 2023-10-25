«Росатом» будет развивать Севморпуть совместно с DP World из ОАЭ

МОСКВА, 25 октября, ФедералПресс. Госкорпорация «Росатом» и одна из крупнейших в мире логистических компаний DP World из Объединенных Арабских Эмиратов создали совместное предприятие «Международная контейнерная логистика» для развития Северного морского пути.
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