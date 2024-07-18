Xiaomi представила Redmi K70 Ultra Lamborghini Edition с уникальным дизайном и аксессуарами

Xiaomi продолжает удивлять своих поклонников новыми проектами сотрудничества. Основатель компании Лэй Цзюнь только что объявил о втором партнерстве со спортивным подразделением автомобильного бренда Lamborghini, Squadra Corse.
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