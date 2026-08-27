Польша потребовала оштрафовать платформу Цукерберга на €250 млн

Запрос в Европейскую комиссию о наложении штрафа в размере 250 млн евро на платформу Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) направил министр цифровых технологий Польши Кшиштоф Гавковский, сообщает 27 августа Onet.
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