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Какие страны, кроме КНДР, могут встать плечом к плечу с Россией?

Какие страны, кроме КНДР, могут встать плечом к плечу с Россией?

Ввод европейских воинских контингентов на территорию Украины под видом «миротворцев» или напрямую в качестве «сил сдерживания» переводит этот конфликт на принципиально иной уровень, подводя дело уже к потенциальной Третьей мировой.

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Комментарии
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Ратник Ратник
Только Беларусь. Все остальные - прошмандовки, которых кормят сидельцы &quot;неправильной&quot; башни Кремя за наш счёт и без малейшей отдачи
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