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WP: в войсках ВСУ командир Скала допускает вероятность отступления из Артёмовска

WP: в войсках ВСУ командир Скала допускает вероятность отступления из Артёмовска

Минобороны РФ 12 января сделало заявление об освобождении Соледара. Это поможет российским войскам взять противника в окружение, перерезав снабжение для группировки в Артёмовске (Бахмуте), куда украинское командование направляет всё новые силы.

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