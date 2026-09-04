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Пятый канал

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ВСУ в окружении: под Харьковом блокированы до двух тысяч боевиков

ВСУ в окружении: под Харьковом блокированы до двух тысяч боевиков

В Харьковской области российские войска заблокировали крупную группировку ВСУ. По данным Минобороны, накануне в северо-восточной части региона были освобождены сразу три населенных пункта — и после этого успеха наших войск противник попал в котел.

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