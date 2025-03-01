Детишки недовольны обновлениями Roblox — рейтинг игры падает Последнее обновл...

Детишки недовольны обновлениями Roblox — рейтинг игры падаетПоследнее обновление Roblox спровоцировало бурную реакцию среди сообщества игроков, многие из которых поспешили выразить свое разочарование, оставив негативные отзывы на странице платформы в Playstore.
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