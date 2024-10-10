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НФЛ. 6-я неделя. «Сиэтл» сыграет с «Сан-Франциско» и другие матчи

Национальная футбольная лига Регулярный чемпионат 6-я неделя 11 октября Сиэтл – Сан-Франциско – 3.15 13 октября Чикаго – Джексонвилл – 16.

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