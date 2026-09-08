Baza: Туристку оштрафовали на 180 тыс. руб. за экскурсию в Стамбуле

Туристка из Набережных Челнов, Дина Валиева, была оштрафована на 180 тысяч рублей за проведение экскурсии в мечети Стамбула без лицензии гида.
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