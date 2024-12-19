Во всем мире перестал работать известный игровой сервис

Игровой сервис Steam перестал работать во всем мире Около 21:00 мск были зафиксированы сбои в работе известного игрового сервиса Steam, сообщил сервис по отслеживанию сбоев сайтов и порталов Downdetector.
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