Как водителю отличить поддельное масло от оригинала — пошаговая инструкция

В 2026 году рынок моторных масел в России остаётся насыщенным и одновременно уязвимым для появления подделок, что напрямую связано с усложнением цепочек поставок, ростом доли параллельного импорта и увеличением числа малоизвестных брендов на рынке смазочных материалов.