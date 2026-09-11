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Грузоперевозки ...

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Как водителю отличить поддельное масло от оригинала — пошаговая инструкция

Как водителю отличить поддельное масло от оригинала — пошаговая инструкция

В 2026 году рынок моторных масел в России остаётся насыщенным и одновременно уязвимым для появления подделок, что напрямую связано с усложнением цепочек поставок, ростом доли параллельного импорта и увеличением числа малоизвестных брендов на рынке смазочных материалов.

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