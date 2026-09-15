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Пятый канал

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Не пугать и не ловить: биолог дал совет при появлении летучей мыши в квартире

Не пугать и не ловить: биолог дал совет при появлении летучей мыши в квартире

С наступлением осени летучие мыши все чаще залетают в городские квартиры, так как ищут укромные места для зимовки.

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