Проверка Роскачества выявила худших производителей филе цыпленка: что скрывается в вашем ужине Татьяна СергееваНедавние проверки Роскачества выявили тревожные результаты по качеству филе цыпленка, поступающего на российский рынок.
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