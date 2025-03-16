Дава и Мари Краймбрери тайно поженились

В феврале 2024 года стало известно, что популярные артисты Дава и Мари Краймбрери ждут первенца. Эта радостная новость вызвала бурю обсуждений в прессе и среди поклонников, которые начали активно спекулировать о возможной свадьбе успешных влюбленных.