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  • Сергей Маруга
    Этому Генералу я верюНа Украине показа...
  • просто Иваныч
    Вообще выбивать и подразумевает уничтожение. Букву Ы пропустите, получится вбивать.  В землю.Путин потребовал ...
  • Игорь Калашников
    Боевиков надо не выбивать, а запереть на нашей территории и уничтожить всех до одного. Иначе позже мы опять с ними по...Путин потребовал ...

«Охота была удачной». Командир «Ахмата» заявил о рекордных потерях ВСУ в Курской области

«Охота была удачной». Командир «Ахмата» заявил о рекордных потерях ВСУ в Курской области

За сутки в районе Мартыновки и суджанского направления бойцы спецназа «Ахмат» совместно с бойцами 2-й бригады спецназа и ССО Минобороны России уничтожили танк, 7 БТР-БМП, 13 бронированных машин, 9 пикапов и другую военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил командир «Ахмата» генерал-майор Апти Алаудинов.

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