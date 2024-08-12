«Охота была удачной». Командир «Ахмата» заявил о рекордных потерях ВСУ в Курской области

Будь в курсе✴

За сутки в районе Мартыновки и суджанского направления бойцы спецназа «Ахмат» совместно с бойцами 2-й бригады спецназа и ССО Минобороны России уничтожили танк, 7 БТР-БМП, 13 бронированных машин, 9 пикапов и другую военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил командир «Ахмата» генерал-майор Апти Алаудинов.