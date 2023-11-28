В Нижегородской области обсуждают, как сократить количество абортов

Борьба против абортов развернулась по всей стране. Не обошла она стороной и Нижегородскую область. Депутаты регионального парламента обсудили инициативы нижегородского правительства, направленные на профилактику искусственного прерывания беременности.
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