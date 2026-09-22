Волна огня катится от Днепра до Киева: нанесен тройной удар супероружием

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивной беседе с aif.ru прокомментировал комбинированный удар по целям в Днепропетровской области с применением сразу трёх видов вооружения.
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