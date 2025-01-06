Интервью Илона Маска с Алисой Вайдель оценивается как серьезный вызов власти Германии. Алексей Пушков подчеркнул в Telegram, что Маск открыто поддерживает правых сил в Европе, провоцируя шок в политкорректной Германии.
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