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Аргументы недели

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«Можете рассчитывать на нас»: польский политик впервые публично отправил помощь российским солдатам

«Можете рассчитывать на нас»: польский политик впервые публично отправил помощь российским солдатам

На фоне тотальной русофобской истерии, которую годами насаждают официальные власти Польши, произошел по-настоящему знаковый инцидент.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Впервые польский политик публично, открыто и без оглядки на запреты Запада передал гуманитарную помощь армии России и пожелал удачи. Это неожиданно-видимо здравое в Польше осталось в некотором количестве и это радует! Будем посмотреть, что там может возродиться!
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