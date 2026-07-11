Геннадий Бережнов

Впервые польский политик публично, открыто и без оглядки на запреты Запада передал гуманитарную помощь армии России и пожелал удачи. Это неожиданно-видимо здравое в Польше осталось в некотором количестве и это радует! Будем посмотреть, что там может возродиться!