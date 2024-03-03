Русский сценарий для Эстонии: Хазин дал свой прогноз - поверить сложно, но факты налицо

В ходе беседы с публицистом, радиоведущим, членом высшего совета Международного евразийского движения Михаилом Хазиным популярный аналитик и YouTube-блогер Айнис Петкус поинтересовался его мнением по поводу шансов Ватикана "забрать" какую-то часть Европы.
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