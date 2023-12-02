Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря: семь запретов и пять важных дел в великий праздник Елена ГалицкаяВ этот особенный день, посвященный Введению во храм Пресвятой Богородицы, православные верующие соблюдают ряд традиций и запретов, напоминая себе о важности молитвы и духовности, сообщают журналисты ftimes.