Сокращение помощи Запада может вызывать непредсказуемую реакцию украинских беженцев в Европе, заявил президент страны Владимир Зеленский, грозя армией так называемых спящих внутри ЕС.
Зеленский угрожает поднять "спящую" армию внутри Европы
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Да... Неужели облом жЫдо-бандэровским халявщикам?....
Ответить
12 час.
Анна Лисовская
Клоун-это то, что взрастил сам запад. Раньше их должны были кормить русские, а теперь запад, ведь каклам всегда кто-то должен, по их разумению. Сейчас, Слава Богу, эта нация не наши братья, теперь они братья немцев, пшеков и остальной фигни. ЕС и Америка так старательно открывали Украину от России, что непонятно, чем они недовольны. Имеют то, что хотели, то бишь, чУдных каклов.
Ответить
10 час.
Свежие комментарии