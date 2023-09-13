Зеленский угрожает поднять "спящую" армию внутри Европы

Анна Лисовская

Клоун-это то, что взрастил сам запад. Раньше их должны были кормить русские, а теперь запад, ведь каклам всегда кто-то должен, по их разумению. Сейчас, Слава Богу, эта нация не наши братья, теперь они братья немцев, пшеков и остальной фигни. ЕС и Америка так старательно открывали Украину от России, что непонятно, чем они недовольны. Имеют то, что хотели, то бишь, чУдных каклов.