PancakeSwap стала лидером среди DEX по сумме сделок за неделю

За последнюю неделю объем торгов на децентрализованных биржах (DEX) составил $45,34 млрд. Лидером по этому показателю стала платформа PancakeSwap, которая заняла почти 33% рынка, с объемом торгов в $14,9 млрд.
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