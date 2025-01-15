Евросоюз может ввести ограничения на российский СПГ

Bloomberg: ЕС изучает вариант введения ограничений на российский СПГ и алюминий Члены Евросоюза изучают возможность поэтапного введения ограничительных мер на СПГ и алюминий из России, пишет агентство Bloomberg.
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