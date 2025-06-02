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Пушков: власти Британии хотят заменить коренное население мигрантами

Член Совфеда Российской Федерации Алексей Пушков проинформировал о том, что правительство Соединённого Королевства оказалось намерено реализовать глобальный план, который подразумевает полное замещение англичан на иностранцев.

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