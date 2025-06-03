«Вашингтон» запустил продажу коллекционных миниатюр в честь рекорда Овечкина

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» запустил в продажу эксклюзивную коллекцию. Ее посвятили историческому достижению капитана команды Александра Овечкина, побившего рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в рамках регулярных чемпионатов НХЛ.
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